Voilà une resignature qui vient meubler un peu cette Free Agency qui démarre tranquillement, sans pour autant changer la face du monde : Tre Jones prolonge aux Chicago Bulls !

Vu et s’en tape, voilà ce qu’on pourrait dire de cette resignature.

Sauf que ce serait manquer de respect au playmaker respectable que peut être le petit frère de Tyus. Les Bulls ont bien besoin d’un gars comme ça pour canaliser leur attaque, et c’est donc logiquement que les Taureaux ont cherché à le prolonger. 24 millions pour 3 ans, c’est un tarif raisonnable pour un point-guard qui, à l’image de son frère, a un style de jeu à l’ancienne, pas trop de déchets, et peut délivrer quelques caviars en relais de Josh Giddey, qui va évidemment rester dans le 5 de départ pour piloter la Peugeot 205 le bolide.

En 18 matchs avec les Bulls, Tre Jones a tourné à 11,5 points à 57,2% (!) aux tirs, 50% (re !) à 3 points, 3,2 rebonds et 4,9 passes décisives par match, et il continuera donc son petit bonhomme de chemin à Chicago. “Can he get some burger ?” voilà la question que les gens vont se poser à la Windy City. Si les burgers sont une métaphore pour parler des Playoffs, cela reste toutefois peu probable malheureusement.