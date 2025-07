On tient notre premier énorme transfert de la soirée de Free Agency ! Les Nuggets ont envoyé Michael Porter Jr. à Brooklyn pour récupérer Cam Johnson !

Le projet Michael Porter Jr. est donc terminé à Denver. S’il a montré de très bons flashs, et remporté un titre en 2023, MPJ n’aura finalement jamais montré son plein potentiel dans les Rocheuses. Avec une cote qui a bien chuté ces derniers mois et un contrat toujours fat (78 millions sur les deux prochaines saisons), on sentait que l’ailier était le candidat principal pour un trade chez les Nuggets. Shams Charania a envoyé la bombe et Porter a donc été envoyé chez les Nets.

BREAKING: The Denver Nuggets are trading Michael Porter Jr. and an unprotected 2032 first-round pick to the Brooklyn Nets for Cam Johnson, sources tell ESPN. pic.twitter.com/o6rdWhu3Rl

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Dans le détail, Brooklyn obtient donc Michael Porter Jr mais aussi un premier tour de Draft non protégé en 2032. Denver de son côté récupère Cam Johnson, qui était annoncé dans les rumeurs de trade depuis des mois.

C’est un fit magnifique pour les Nuggets, qui ajoutent un excellent shooteur, un défenseur très correct et un solide joueur d’équipe, tout en faisant de belles économies car Porter Jr touche 17 millions de plus que Johnson.

Les Nets vont eux tenter de relancer la carrière de Michael Porter Jr., qui n’a que 27 ans et qui pourra encore être échangé s’il retrouve un meilleur niveau. A Brooklyn, il devrait avoir des grosses responsabilités et faire monter les stats.

Source texte : ESPN