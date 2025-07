Free Agency : D’Angelo Russell débarque à Dallas pour 13 millions de dollars sur 2 ans

Dallas a trouvé son meneur intérimaire en attendant le retour de Kyrie Irving, D’Angelo Russell arrive dans le Texas pour un contrat très avantageux de 13 millions de dollars sur 2 ans, avec une player option sur la deuxième année. Les Mavs renforcent leur ligne arrière.

Avec Kyrie Irving out pour la première partie de la saison prochaine, les Mavericks avaient besoin de trouver un guard pour faire le taf en son absence avant de devenir un backup, c’est désormais chose faite. 6,5 millions l’année pour D’Angelo Russell à Dallas, et une deuxième année en player option. Est-ce que Nico Harrison aurait fait un bon mouv ? Mais nan ?

Breaking: Free agent guard D’Angelo Russell has agreed on a two-year, $13 million deal with the Dallas Mavericks, sources tell ESPN. Mavericks officials and CAA Co-Heads of Basketball Austin Brown/Aaron Mintz and Antonio Russell reached the new contract after free agency began. pic.twitter.com/eljDwhDSUu

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Mine de rien, l’effectif des Mavs, s’il est exempt de toute blessure, commence vraiment à avoir de la gueule. La défense gagne des titres et D’Lo rentre évidemment dans cette vision (lol), il faudra sauver les meubles aux côtés de son ancien coéquipier Anthony Davis, en attendant le retour d’Uncle Drew. Allez plus qu’un arrière slovène et c’est tout droit vers le titre !

Source texte : Shams Charania