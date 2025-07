Free Agency : Bruce Brown s’engage pour 1 an avec les Nuggets

La Free Agency des Nuggets commence de manière royale. Après l’échange Michael Porter Jr – Cam Johnson, Denver renforce son banc avec le retour de Bruce Brown dans les Rocheuses. Le guard s’est engagé pour une saison.

Voilà une nouvelle qui va mettre du baume au cœur des fans de Denver. Bruce Brown, ancien chouchou du public de la Ball Arena, va faire son retour dans le Colorado ! Une info balancée par l’inévitable Shams Charania d’ESPN.

🚨 BRUCE BROWN DE RETOUR À DENVER POUR UNE SAISON !

Le champion NBA 2023 est de retour chez les Nuggets !

Ça commence à causer FORT ce début de Free Agency dans le Colorado là… GROS message envoyé à Nikola Jokic 👀 https://t.co/WFU4LNe1Fp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2025

Autre bonne nouvelle pour Denver, le tarif est plus que cadeau puisque le vétéran débarque au salaire minimum selon l’insider Sam Amick.

By the way, the Bruce Brown reunion is, per sources, on a vet minimum deal. The Nuggets’ new front office of Ben Tenzer and Jon Wallace is putting in work today… https://t.co/EKIJmv9FRW

— Sam Amick (@sam_amick) June 30, 2025

On rappelle que Bruce Brown avait été un élément crucial du titre remporté par les Nuggets en 2023. Il avait ensuite profité de sa cote en hausse sur le marché pour aller chercher un gros contrat à Indiana. Tradé six mois plus tard pour faire venir Pascal Siakam aux Pacers, il s’est ensuite un peu perdu entre Toronto et New Orleans, avec quelques bobos à gérer. Ce retour dans les Rocheuses devrait lui permettre de se relancer, au sein d’un groupe qu’il connait bien, même si Michael Malone n’est plus aux commandes. Avec Cam Johnson et désormais Bruce Brown, les Nuggets font en tout cas tout pour bien entourer Nikola Jokic sur ce début de Free Agency.

Source texte : ESPN / The Athletic