Free Agency : Luka Garza en direction de Boston pour 5,5 millions de dollars sur 2 ans

Boston continue de renouveler son effectif avec un nouveau pivot en la personne de Luka Garza. Contrat de deux ans garanti à hauteur de 5,5 millions de dollars pour l’ancien poste 5 des Timberwolves.

Avec la perte de Luke Kornet dans ce début de Free Agency, les Celtics étaient “obligés” de combler ce départ avec un autre intérieur, et c’est sur Luka Garza que Brad Stevens a jeté son dévolu. L’ancien de Minneapolis sera donc un C’s pour les deux prochaines saisons, durant lesquelles il empochera 5,5 millions de dollars au total.

Free agent center Luka Garza has agreed to a two-year, $5.5 million fully guaranteed deal with the Boston Celtics, sources tell ESPN. The Celtics negotiated the new deal with Garza’s representatives Mark Bartelstein and Kieran Piller of @PrioritySports tonight. pic.twitter.com/d5x5HzGYIL

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Difficile de s’extasier ou de tirer la moindre conclusion de cette signature au vu du rôle très réduit qu’occupait Garza dans le Minnesota (5,6 minutes par match cette saison). Ça fait au moins un corps de plus à mettre dans la raquette verte, en plus d’offrir plus de flexibilité au front office avec son faible salaire. À voir ce qu’il adviendra du dossier Al Horford, mais Brad Stevens pourrait tellement faire une dinguerie en 2026…

Source texte : Shams Charania