Ce n’est peut-être pas la signature la plus clinquante de la soirée d’hier, mais elle a le mérite d’être assez réfléchie. Victor Wembanyama a son nouveau back-up pour 2025-26, et il s’appelle… Luke Kornet !

On le connait pour cette originalité, celle de sauter droit comme un i pour gêner son adversaire lorsqu’il shoote à 3-points. Son envergure totale étant à peu près de 12 mètres cette dissuasion est devenue l’une de ses marques de fabrique, l’autre étant qu’il a… l’air sympa, oui, voilà une brève description de Luke Kornet. Plus sérieusement ? L’homme au nom glacé et au look d’inspecteur de police d’Edimbourg est un géant de 2m18, méritant en défense (souvenez-vous ses 7 contres en demi-finales de Conf contre les Knicks) et capable de scorer dessous – encore heureux – à de très hauts pourcentages. C’est donc cet homme qui rejoint officiellement les Spurs pour se faire adorer de leur fanbase et pour jouer les doublures dandys de Victor Wembanyama !

Free agent center Luke Kornet has agreed to a four-year, $41 million deal with the San Antonio Spurs, sources tell ESPN. Key frontcourt addition for the Spurs, who negotiated a contract tonight with Kornet’s agent Max Wiepking of Gersh Sports. pic.twitter.com/cLnXxWJ2cv

Avec 6 points et 5,3 rebonds de moyenne la saison passée, en 18,6 minutes de jeu, Luke Kornet a montré qu’il était devenu plus qu’une mascotte en intégrant à temps plein le roster d’une équipe avec qui il a d’ailleurs été champion NBA en 2024, de la bonne expérience pour Wemby et les jeunes Spurs, au passage. Une addition texane qui pourrait précéder celle de Guerschon Yabusele, pressenti pour venir gonfler encore un peu plus la raquette de San Antonio. Et si les Spurs repartent avec un trio Wemby / Guerschon / Kornet, ça va commencer à devenir compliqué de ne pas déménager non loin de l’AT&T Center. C’est dit.