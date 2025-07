Oh la belle opération pour les Knicks et pour Jordan Clarkson, qui avait négocié quelques heures plus tôt un buyout avec le Jazz. Le Sixième homme de l’année 2021 débarque à New York, et le Madison Square Garden l’aime déjà d’amour.

Il n’est peut-être pas le fruit le plus mur du verger, peut-être même qu’il est cet enfant bercé trop près du mur. Il n’empêche que Jordan Clarkson c’est, depuis son arrivée en NBA en 2014, l’un des incendiaires les plus constants de la Ligue. 16 points de moyenne en carrière, certains en rêvent la nuit, et des coups de chauds phénoménaux car JC est un shooteur de série, capable également d’envoyer des séries de bouses aussi ne l’oublions pas. Joueur frisson, caractériel avec une part de génie, tout ce qu’il faut pour plaire à la fanbase des Knicks ça, non ?

Jordan Clarkson is expected to sign with the New York Knicks after he clears free agency waivers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/I9PnQFZArw

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025



Le Jazz va donc payer une partie du salaire qu’il restait au bien prénommé Jordan, et ce dernier touchera à Big Apple le minimum vétéran, tout le monde est content sauf le Jazz, mais comme tout le monde se fout du Jazz alors tout le monde est content. Sûr désormais que l’international philippin va faire se lever le Madison à maintes reprises, il a le profil, il faudra simplement que les fans ne le regardent pas trop en défense, conseil d’ami.

Bonne pioche pour les Knicks !