Petite signature qui devrait toutefois faire un relatif bazar dans la Conférence Est : l’arrivée à Detroit de l’arrière Caris LeVert, en provenance d’Atlanta !

Il avait repris un peu de poil de la bête avec les Hawks, posant notamment ses meilleures moyennes offensives depuis la saison 2021-2022 -14,9 points par match). Arrivé en Georgie dans un échange avec De’Andre Hunter, Caris avait ramené sa Kalash aux côtés de Trae Young et Zaccharie Risacher, juste à temps pour emmener les Hawks vers le… play-in tournament, comme chaque année. Petite ugrade car c’en est une, Caris LeVert évoluera donc la saison prochaine avec les Pistons de Detroit, une jeune équipe en pleine progression, pour y jouer les presque vétérans.

Free agent guard Caris LeVert has agreed to a two-year, $29 million deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. Mark Bartelstein of @PrioritySports and the Pistons negotiated terms of a deal that brings backcourt depth and a Michigan return. pic.twitter.com/C7KY8Arnra

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025



De son côté, Detroit semble déjà vouloir tourner la page Malik Beasley, auteur d’une saison monstrueuse en 2024-25 mais bien malheureusement empêtré dans une affaire de paris sportifs qui pourrait lui coûter très cher. Caris LeVert dans un premier temps, le nom de Malik Monk évoqué hier, un Malik qui sort du banc pour shooter pour un… Malik qui sort du banc pour shooter, mais avec les ennuis en moins.