Petite bombe hier soir au dessus de l’Atlantique, puisqu’on a appris que Nigel Hayes-Davis, MVP de l’EuroLeague 2024-25, avait signé pour un an en NBA, avec les Suns de Phoenix. Un sacré pari pour celui qui avait déjà tenté sa chance dans a Grande Ligue il y a quelques années avant d’exploser en Europe.

Son premier passage en NBA n’avait pas laissé une énorme empreinte, c’est le moins que l’on puisse dire. Neuf matchs entre les Lakers, les Kings et les Raptors, à peine le temps d’apprendre aux gens comment écrire son nom et voilà qu’il repartait déjà bourlinguer. Depuis ? Une folie. Galatasaray, Kaunas en Lituanie, Barcelone et Fenerbahce, des pions inscrits en pagaille, un statut de crack sur le Vieux Continent qui lui a offert deux sléections dans la All-EuroLeague Team et, mieux encore, le trophée de MVP de l’EuroLeague 2024-25, qu’il a d’ailleurs remportée avec l’équipe turque. Un genre de Grand Chelem pour celui qui s’était fait remarqué en mars 2024 en posant 50 POINTS dans un match d’EuroLeague, record de la compétition. C’est donc cet énergumène qui rejoint les Suns pour voir si, quelques années plus tard, son talent est finalement transposable à la dure réalité de la NBA.

Fenerbahce’s Nigel Hayes-Davis – the 2025 Euroleague champion and finals MVP as well as Turkish Cup champion and MVP – has agreed to a fully guaranteed one-year contract with the Phoenix Suns, sources tell ESPN. The two-time Euroleague first-teamer returns to the States and NBA. pic.twitter.com/4f75izENgM

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025



Les Suns continuent leur début d’été… intéressant, avec l’arrivée de Mark Williams et Khaman Maluach dans la raquette, Jalen Green et Dillon Brooks dans les ailes, et donc d’un gros pari au poste 3, alors qu’il n’y a pas plus de dix jours c’est Kevin Durant qui occupait ce rôle.