NBA FREE AGENCY 2025 : LE REPLAY DU GROS LIVE !!

Ça aura mis un peu de temps à se dessiner, mais au final on aura passé une belle soirée. Première nuit de Free Agency c’est passé, envoyez le replay !

Passé un gros quart d’heure à se regarder comme des merlans frits, on s’est tout d’abord demandé d’où venait cette expression, puis on s’est laissé voguer au rythme des breaking news. Les Grizzlies et les Rockets qui quadrillent le terrain, Rob Pelinka qui fait la sieste et le gros trade de la soirée entre les Nuggets et les Nets… si vous voulez revivre tout ça dans les conditions du direct c’est juste ici !