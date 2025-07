Hier soir Julie Vanloo a été coupée par les Valkyries, c’est la vie ça arrive, mais elle l’a été dans des circonstances que l’on qualifiera de… gênantes. C’est pas bien ça, c’est pas bien du tout.

Vous avez probablement en tête des transferts un peu surprise en NBA, qui surprennent jusqu’à la personne concernée. Evan Fournier qui apprend son trade pendant une sieste, DeMarcus Cousins en pleine interview, Harrison Barnes en plein… match. Cette nuit la franchise WNBA des Valkyries de Golden State a abusé, clairement, en annonçant se séparer de sa joueuse Julie Vanloo dans un timing catastrophique.

Julie Vanloo deserved better. Tbh any player that this has ever happened to deserves better. Being abruptly waived or traded is messed up pic.twitter.com/1pbqKMtplF

— Jayde 🍸♠️ (@some1sbbdoll) June 30, 2025



Pour recontextualiser, Julie Vanloo est devenue dimanche soir championne d’Europe pour la deuxième fois consécutive avec la Belgique, au terme d’un money time exceptionnel en finale face à l’Espagne, cheh.

Mise à disposition de sa sélection par sa franchise de WNBA des Golden State Valkyries, tout comme Janelle Salaün et Iliana Rupert d’ailleurs, la meneuse belge a ensuite eu un comportement plutôt professionnel et donc respectable puisqu’elle a volontairement loupé les festivités de son titre de championne pour rentrer au plus vite en Californie histoire d’être dispo pour sa franchise. Jusque-là tout va bien en même si vous voyez arriver la douille : Julie balance une story en arrivant eu dessus de la Baie d’Oakland, mais quelques minutes plus tard elle apprend la nouvelle en même temps que nous : sa franchise se sépare de son contrat, la sentence est irrévocable et l’avion n’a plus qu’à taper un grand demi-tour.

Timing absolument terrible et manière dégueulasse, pour une fille qui – de surcroit – cochait toutes les cases de l’employée modèle. C’est con, avec un trio de Françaises en place et des résultats plutôt encourageants, on commençait presque à avoir trouvé notre franchise WNBA préférée. Raté, il va falloir en trouver une autre.

Grosse force Julie, les héros sont plus beaux que ceux qui les appellent.