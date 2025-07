Gary Trent Jr. prolonge pour 2 saisons aux Bucks

Durant les premières heures de la Free Agency, l’agent libre Gary Trent Jr. a décidé de rester chez les Milwaukee Bucks, où il évolue depuis l’été 2024.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania d’ESPN. Voici les détails du nouveau contrat signé par Gary Trent Jr. avec Milwaukee : deux ans pour 7,5 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième année.

Free agent sharpshooter Gary Trent Jr. has agreed to a two-year, $7.5 million deal to return to the Milwaukee Bucks, plus a player option, sources tell ESPN. Bucks made strong efforts to retain Trent and negotiated deal with Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton. pic.twitter.com/SqIfamxfpW

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

C’est plutôt un bon deal pour Milwaukee, qui conserve un role player de qualité pour une bouchée de pain.

Trent Jr. n’est peut-être pas l’homme qui permettra à Giannis Antetokounmpo de remporter un deuxième titre à Milwaukee, par contre il peut prendre feu de loin à tout moment et apporter un coup de boost en sortie de banc.

Lors de la saison 2024-25, le sniper de 26 ans a envoyé 11,1 points, 2,3 rebonds et 1 interception de moyenne en moins de 26 minutes, le tout à 41,6% à 3-points. On se souvient de ses deux explosions au scoring face aux Pacers au premier tour des Playoffs, avec 37 points dans le Game 3 puis 33 dans le Game 5 après la blessure de Damian Lillard.

Certes, GTJ a aussi été un grand acteur du choke des Bucks dans les dernières minutes de la cinquième manche à Indiana, mais sa production globale a convaincu Milwaukee de le prolonger.

Source texte : Shams Charania