Tyus Jones signe au Magic pour 1 an et 7 millions de dollars

Dans sa volonté de retrouver les hauteurs de la Conférence Est la saison prochaine, le Magic a décidé de miser sur un meneur vétéran au cours des premières heures de la Free Agency : Tyus Jones débarque à Orlando.

Si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN), on est sur un deal d’un an pour 7 millions de dollars.

Free agent guard Tyus Jones has agreed to a one-year, $7 million deal with the Orlando Magic, sources tell ESPN. Magic officials negotiated the deal with Jones’ agent Kevin Bradbury of LIFT Sports Management, which gives Jones a key role for the East contenders. pic.twitter.com/oR6gTHDyPK

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2025

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs meneurs remplaçants de la NBA, Tyus Jones vient renforcer la rotation du Magic sur le backcourt, où évoluent notamment Jalen Suggs (opéré du genou cette saison) et Anthony Black. On rappelle que le meneur backup Cole Anthony a récemment été envoyé à Memphis avec Kentavious Caldwell-Pope, pour permettre l’arrivée de l’arrière Desmond Bane (ancien coéquipier de Jones aux Grizzlies).

Tyus Jones reste sur une campagne à 10,2 points, 5,3 passes et quasiment 1 interception aux Suns, le tout à 45% au tir et plus de 41% à 3-points en quasiment 27 minutes. Des chiffres plutôt solides, même si la saison de Jones à Phoenix ne peut pas vraiment être considérée comme une réussite au vu du fiasco des Cactus. Tyus – parfois titulaire parfois remplaçant – n’a pas réussi à stabiliser une équipe des Suns qui avait besoin d’un vrai meneur.

Néanmoins, au sein d’une équipe d’Orlando ambitieuse, Tyus Jones (29 ans) va pouvoir apporter son expérience, son QI basket et sa propreté offensive. De quoi aider Paolo Banchero, Franz Wagner et Cie dans leur ascension à l’Est.

Source texte : Shams Charania

🪄💙🤍🖤 Orlando we on the wayyy! @OrlandoMagic

— Tyus Jones (@1Tyus) July 1, 2025