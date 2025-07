Shai Gilgeous-Alexander prolonge avec le Thunder pour 285 MILLIONS (!) sur 4 ans !

Shai Gilgeous-Alexander est officiellement lié au Thunder jusqu’en 2031 ! Le champion NBA 2025, MVP de saison régulière et des Finales, a prolongé 4 saisons avec Oklahoma City pour un montant de 285 millions de dollars. De quoi faire de lui (pour le moment…) le joueur le mieux payé de l’histoire de la NBA !

Quand on aime, on ne compte pas. Mark Daigneault adore Shai Gilgeous-Alexander, il n’a donc pas compté. La pépite du Thunder est désormais liée à OKC pour les six saisons à venir, puisqu’il vient d’accepter une prolongation de contrat de 4 ans qui s’ajoute sur celle de 2 ans qui commencera en 2027.

🚨 SHAI GILGEOUS-ALEXANDER PROLONGE AVEC LE THUNDER POUR 285 MILLIONS DE DOLLARS SUR 4 ANS !

LE PLUS GROS SALAIRE ANNUEL DE L’HISTOIRE DE LA NBA POUR LE CHAMPION NBA, MVP ET MVP DES FINALES ! ⚡️⚡️⚡️ https://t.co/jUicuaZZVQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

285 millions, le prix pour conserver le meilleur joueur actuel de la ligue à la maison. Un leader de “seulement” 27 ans (dans quelques jours) qui n’aura que… 33 ans à la fin de la prolongation signée actuellement. Il s’agit d’un montant énorme, mais avec l’augmentation attendue du salary cap, ce salaire ne sera plus forcément vu comme ultra-cher, mais tout au plus rentable.

Voilà, confirmation par @BobbyMarks42 : 78 millions sur la dernière année de Shai au Thunder.

(On peut t’aider à dépenser si jamais) https://t.co/WPYidQKa93

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2025

Cette extension, bien logique, acte également le fait qu’en termes de masse salariale globale, le Thunder va devoir faire un choix fort dans un avenir proche. Donner un contrat solide soit à Jalen Williams, soit à Chet Holmgren. Payer les deux à hauteur de leurs prétentions signifierait exploser la luxury tax et manger des pénalités énormes. Le plan de Mark Daigneault, à savoir de continuellement construire via la Draft, dessinera aussi, à la lueur des prospects disponibles pour le Thunder, qui touchera ou non ce juteux contrat.

Source : ESPN