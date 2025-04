Comme chaque année, Doc Rivers a donné sa traditionnelle conférence de presse après l’élimination de son équipe en Playoffs. Voici comment il a tenté d’expliquer l’énorme choke des Bucks face aux Pacers dans le Game 5.

Peut-on perdre un match de Playoffs quand on mène de sept points à 35 secondes de la fin ? La preuve que oui : les Bucks l’ont fait cette nuit.

DOWN 7 WITH 35 SECONDS TO PLAY…

PACERS SCORE 8 STRAIGHT POINTS TO WIN THE SERIES

3-points d’Andrew Nembhard, perte de balle de Gary Trent Jr. sur une prise à deux, and-1 de Tyrese Haliburton après une pénétration face à A.J. Green, nouvelle perte de balle sur une transmission entre Green et Trent Jr., game-winner d’Haliburton sur Giannis Antetokounmpo.

119-118 pour les Pacers, bye bye Milwaukee.

“On a perdu des ballons, il n’y a pas grand-chose à ajouter” a déclaré Doc Rivers après le match. “Les pertes de balle étaient évidemment cruciales, et deux d’entre elles n’ont même pas été forcées (par la défense). Mais je pense qu’on a aussi réalisé deux énormes erreurs défensives. On avait une faute à donner en sortie de temps-mort, on ne l’a pas utilisée alors qu’on devait. Ce genre de choses, ça vous tue. Cela a résulté en une action à trois points de Tyrese Haliburton. Ces erreurs, elles vous tuent. Vraiment. Bien exécuter en fin de match, c’est quelque chose que vous devez savoir faire.”

Du Doc Rivers dans le texte.

Année après année, élimination après l’élimination, on a l’impression d’entendre le même refrain. De Los Angeles à Milwaukee en passant par Philadelphie. Alors bien sûr, on ne va pas blâmer Rivers parce que Gary Trent Jr. avait oublié d’enlever ses moufles en fin de match. Certes, l’absence de Damian Lillard a fait mal. Et enfin, les changements effectués par Rivers dans son cinq ont initialement porté leurs fruits cette nuit. Par contre, ce n’est pas un hasard si ce genre de choke tombe une nouvelle fois sur l’équipe du Doc.

La fébrilité démontrée par les Bucks dans le moment le plus important de leur saison, c’est aussi le reflet d’un coach qui a trop souvent montré cette même fébrilité en Playoffs par le passé.

Comme dirait l’autre, l’histoire n’est qu’un perpétuel recommencement.

Y’a quelque chose de complètement démoralisant, attendu, divertissant et répétitif avec les éliminations de Doc Rivers en Playoffs.

Tu sais pas encore la gueule du scénario, tu sais pas qui va chier / que va-t-il se passer, mais au final on y est.

