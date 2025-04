Ces dernières années, ce papier intervient à chaque fois trop tôt au vu des ambitions des Milwaukee Bucks en NBA. Cette saison, les Daims ont encore été éliminés au premier tour par les Indiana Pacers, et cette fois sur le score sec de 4 matchs à 1. De quoi précipiter le départ de Giannis Antetokounmpo ?

Quelle saison compliquée pour les Milwaukee Bucks. Ils se sont rapidement fait détacher par les trois meilleures équipes de la Conférence Est : les Cleveland Cavaliers, Boston Celtics et New York Knicks. Pire, ils étaient dans le fond du classement. Giannis Antetokounmpo et ses amis ont réussi à rebondir mais sont restés dans un second peloton en compagnie des Indiana Pacers et des… Detroit Pistons. Jamais on a eu l’impression que Milwaukee pouvait jouer le titre cette année, même quand les Bucks ont gagné la NBA Cup en cours de saison.

En plus des résultats moyens sur le terrain, une forte page émotionnelle a été tournée cette saison avec le trade de Khris Middleton à la trade deadline. Une décision compréhensible au vu de son niveau en baisse, mais la contrepartie – à savoir Kyle Kuzma – n’a pas apporté satisfaction. Quand on transfère une légende de la franchise, il vaut mieux réussir son coup…

Le Greek Freak a des raisons d’être énervé. Trop souvent cette saison, il s’est retrouvé seul, parfois par malchance. Son association avec Damian Lillard semblait mieux marcher en début d’exercice, le meneur étant même élu All-Star, mais sa thrombose veineuse a mis fin à sa régulière.

En Playoffs, c’est encore pire puisque le meilleur rappeur des basketteurs a été victime d’une déchirure du tendon d’Achille, il ne jouera sans doute pas la saison prochaine. Dans la foulée, les Bucks se sont inclinés 4 victoires à 1 contre des Indiana Pacers bien plus solides collectivement, après un choke IMMENSE des Daims au Match 5.

L’année prochaine ne s’annonce pas belle pour la franchise du Wisconsin. Ils n’ont pas de place dans la banque, peu de monnaie d’échange, le deuxième meilleur joueur à l’infirmerie et ils n’ont aucun de leurs propres premiers tours de Draft avant 2031…

The Bucks do not control any of their own first-round picks until 2031:

2025: Pelicans

2026: Swap with Pelicans

2027: Pelicans

2028: Swap with Blazers + Wizards

2029: Blazers

2030: Swap with Blazers

Milwaukee also owns only one second-round pick over the next six years. pic.twitter.com/dZ7FS7wUDV

— Evan Sidery (@esidery) April 28, 2025

Alors bien sûr, au sortir de cette élimination, toutes les questions concernent Giannis Antetokounmpo. Même si l’ailier-fort a prouvé sa fidélité par le passé, jamais la situation de son équipe n’a été aussi catastrophique depuis le titre de 2021.

Sera-t-il encore un joueur des Milwaukee Bucks à la rentrée ?