Jalen Williams prolonge au Thunder pour 287 millions de dollars sur 5 ans !

Après Chet Holmgren hier, le Thunder finit d’assurer son big three en prolongeant Jalen Williams. 287 millions de dollars sur 5 ans pour l’ailier d’OKC, la continuité est assurée dans l’Oklahoma !

SHAMS BOMB ! Alors que la soirée se faisait plutôt légère en termes d’annonces, le Thunder est venu dynamiter tout ça en prolongeant Jalen Williams pour 5 années supplémentaires et 287 millions de dollars. Jackpot pour J Dub, pendant qu’OKC s’assure d’être compétitif pour encore un bon bout de temps, elle est pas belle la vie !

Breaking: Oklahoma City Thunder All-NBA star and champion Jalen Williams has agreed to a five-year maximum rookie contract extension that could reach $287 million, agents Bill Duffy and Justin Haynes of WME Basketball told ESPN. pic.twitter.com/3lwASY42iT

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren et maintenant Jalen Williams, tous ont été re-signés en l’espace de quelques jours. Le Thunder est la deuxième équipe la plus jeune à avoir remporté un titre, et voilà que son big three de 26, 24 et 23 ans sont assurés de rester dans l’Oklahoma pour la fin de cette décennie. les murmures de dynastie ne sont pas prêts de s’arrêter.

Pour revenir sur Williams en lui-même, on est assez peu surpris de voir OKC tout donner pour le conserver. J Dub sort de Playoffs très solides avec une pointe à 40 puntos en Finales NBA, c’est déjà pas donné à tout le monde mais quand on combine ça avec de la grosse défense et une belle efficacité, on se dit que oui, le numéro 12 de la Draft 2022 est le genre de joueur qui aide à décrocher un titre.

Certes, 57 et quelques patates par an ça fait très cher pour quelqu’un qui n’est pas un franchise player, mais au vu de la situation d’OKC, avec ses 12 milliards d’assets de Draft et son management intelligent, vous connaissez le dicton : la Thunder Nation peut dormir sur ses deux oreilles.

Oklahoma City est une ville championne et compte bien le redevenir sur les années à venir, ça nous promet de belles joutes dans cette Conférence Ouest !

Source texte : Shams Charania