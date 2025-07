Frank Layden, grand architecte du Jazz, est décédé à l’âge de 93 ans

GM puis coach, puis de nouveau GM avant de s’offrir une dernière escapade en WNBA, Frank Layden a marqué d’une pierre blanche la franchise du Jazz. Un homme qui s’est éteint hier à l’âge de 93 ans, Utah lui sera à jamais reconnaissant.

Arrivé en NBA en 1976 dans le staff des Atlanta Hawks, il n’a fallu que trois petites années à Frank Layden avant de prendre la tête du Jazz en 1979, à l’époque encore basé à New Orleans. Un déménagement dans l’Utah plus tard et voilà que Layden se retrouve ardoise d’entraineur à la main, rôle qu’il occupera de 1981 à 1988, et qui lui vaudra le trophée de Coach de l’Année en 1984.

Frank Layden made a lasting impact on the Jazz, the state of Utah, and the NBA. There will never be another like him.

Our thoughts go out to his family as we join in mourning his loss and celebrating his life.

Rest easy, Coach 💜 pic.twitter.com/n8kQXnMZzU

— Utah Jazz (@utahjazz) July 10, 2025

Pas celui qui emmènera le Jazz jusqu’au sommet, mais plutôt celui qui a posé les fondations de ces succès à venir. Il a notamment joué un rôle prépondérant dans la sélection de deux petits joueurs à peine marquants dans l’histoire de la franchise : John Stockton et Karl Malone. Le genre de choix qui te fait changer de dimension.

Mais au-delà de ses succès, Frank Layden a surtout marqué la Grande Ligue par son humanité et son humour toujours imperturbable. Un coach qui se servait de l’auto-dérision pour faire baisser la pression de ses joueurs, une méthode atypique certes, mais qui restera dans les mémoires de tous ceux qui l’ont connu.

Il y a des hommes qui changent des trajectoires, et Frank Layden en fait définitivement partie. Utah vient de perdre un de ses plus grands architectes, mais son impact continuera de vivre éternellement.

Source texte : Wikipedia