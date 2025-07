Il était le premier Français sur le pont lors de cette première soirée de Summer League à Las Vegas, et le gamin n’a pas déçu. Messieurs mesdames montez vite dans le train Joan Beringer, juste au cas où il ne s’arrête pas dans toutes les gares.

Il ne faisait pas encore de basket il y a cinq ans, mais cette nuit il nous a fait penser à un mix entre Rudy Gobert et Victor Wembanyama.

Il mesure 2m11 mais, ce soir, il nous paraissait bien mesurer deux mètres de plus.

Bienvenue dans le monde merveilleux des conclusions hâtives en NBA, bienvenu au mois de juillet lorsque vingt minutes de basket peuvent nous faire oublier tout notre sens commun. Aujourd’hui face aux Pelicans, le Français Joan Beringer, n°17 de la dernière Draft a fait ses débuts en NBA, du moins en Ligue d’été, et très vite… il a crevé l’écran.

Ça n’aura pas duré plus de 30 seconds d’ailleurs, avec deux contres sur la première possession des Pels, le décor est posé. S’en suivront une tentative de poster sur un Yves Missi qui n’a pas compris ce qu’il lui arrivait ce soir, un alley-oop la tête dans le cercle puis trois nouveaux contres en première mi-temps, pour arriver à une fiche bien complète de 11 points, 4 rebonds et 5 contres à la mi-temps, le tout sans aucun déchet.

Timberwolves rookie Joan Beringer has FIVE blocks in only 8 minutes 😳

Chet Holmgren holds the Summer League record with 6 👀

(via @NBATV)

pic.twitter.com/N4q8ZAZFNm

— Yahoo Sports (@YahooSports) July 10, 2025

Suffisant pour nous faire ressortir la boîte à superlatif, on sait qu’on abuse mais, vraiment, en juillet on adore ça. Après quelques nouvelles dissuasions en début de troisième quart et une nouvelle rentrée productive en fin de match on en avait vu assez, et JB terminera sa première avec 11 points, 8 rebonds, 1 passe, 2 steals et 7 contres en 22 minutes, ressenti triple-double.

Avec 7 contres pour son premier match de Summer League, Joan Beringer tape déjà un premier record👏👏👏👏 https://t.co/MPKptJMmEz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2025

De bonne augure pour la suite sous les yeux du coach des Wolves Chris Finch et, au pire, par pitié, laissez-nous nous enflammer fort, faut bien que l’été se fasse.

pic.twitter.com/JCYJN1iWPq https://t.co/b2uHSYIk6d

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) July 10, 2025