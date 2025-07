Chet Holmgren vient de se garantir un sacré paquet de moula, et ce juste après avoir été champion NBA ! La licorne du Thunder vient de prolonger son bail à Oklahoma City pour les cinq prochaines années avec un contrat maximum !

Du côté d’OKC, on sécurise les principaux artisans du titre de 2025 à prix d’or. Malgré les pépins physiques déjà survenus dans sa jeune carrière, Holmgren a la confiance de ses dirigeants et fait partie intégrante de ce projet de dynastie en train de voir le jour. Revenu encore plus fort après avoir raté 3 mois de compétition, l’intérieur Américain est désormais lié à la franchise pour les cinq prochaines années, avec un contrat qui pourrait aller jusqu’à 250 millions de dollars. C’est Shams Charania (ESPN) qui a donné l’info.

🚨 CHET HOLMGREN VA PROLONGER AU THUNDER POUR 5 ANS !

ET POUR UN MONTANT QUI POURRAIT ALLER JUSQU’À 250 MILLIONS WOW ! 💵 https://t.co/lOsekT99lQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 9, 2025

Les membres de la Draft 2022 commencent à choper leurs contrats très lucratifs. Après Paolo Banchero, également prolongé au max par le Magic quelques jours plus tôt, c’est au tour de Chet Holmgren de connaître une revalorisation salariale significative. Les deux premiers choix de cette cuvée vont donc avoir chacun 239 millions de dollars garantis. Pour Holmgren, c’est le fruit d’une adaptation parfaite au système de Mark Daigneault avec une défense élite et un bagage offensif qui ne cesse de s’étoffer.

Toutefois, le grand casse-tête commence pour le Thunder, qui a également offert à Shai Gilgeous-Alexander le plus gros contrat de l’histoire de la NBA, tout simplement. Désormais, Holmgren est aussi au max, et il faudra également prolonger Jalen Williams, qui vaut aussi son pesant d’or. Il va falloir encore mettre la main à la poche pour conserver cette ossature pendant plusieurs années, quitte à payer de lourdes taxes, ou alors cela impliquera des transferts et/ou des choix à faire.

Quoi qu’il en soit, le Thunder vient de verrouiller l’un de ses hommes forts pour l’avenir, avec un contrat garanti malgré les blessures pour Chet Holmgren, un beau témoignage de confiance, mais aussi une certaine pression pour réaliser le back-to-back et plus encore.

