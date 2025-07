WNBA – All-Star Game : Gabby Williams dans la Team Caitlin Clark

Dans la nuit, a eu lieu la traditionnelle Draft du WNBA All-Star Game durant laquelle les deux capitaines Caitlin Clark et Napheesa Collier ont pu construire leurs effectifs respectifs pour le match des étoiles. On vous décortique tout ça !

ESPN, Caitlin Clark d’un côté, Napheesa Collier de l’autre, voilà le dispositif mis en place pour la construction des rosters de ce WNBA All-Star Game qui prendra place du côté d’Indianapolis le 19 juillet prochain. Voilà le résultat :

THE STAGE IS SET 🌟

Team Clark and Team Collier have locked in their final rosters for the 2025 @ATT WNBA All-Star Game!

July 9, 2025

Caitlin Clark a réuni une sacrée équipe d’Avengers avec notamment ses deux coéquipières du Fever Aliyah Boston et Kelsey Mitchell, l’artilleuse folle Sabrina Ionescu, mais également la MVP 2024 élue à l’unanimité, A’ja Wilson. Attention cependant pour cette dernière qui vient de se blesser au poignet cette nuit. En espérant qu’elle s’en remette le plus vite possible, et à temps pour disputer ce ASG.

Mais également… COCORICO dans la Team Clark ! Puisque Gabby Williams évoluera aux côtés de toutes celles citées au-dessus pour ce All Star Game 2025, le premier de sa carrière, le premier pour une tricolore tout court à vrai dire.

Du côté de Napheesa Collier, l’effectif est alléchant également, avec des noms comme Breanna Stewart, Allisha Gray ou encore Angel Reese qui aura l’occasion de se tirer la bourre avec CC comme d’habitude. Cependant, on a surtout hâte de voir Phee accompagnée de Paige Bueckers pour une connexion 100% UCONN Huskies. La numéro 1 de Draft 2025 sera bien entourée.

Pas de transferts de joueuses après que chacune des capitaines aient construit leurs équipes… mais un trade de coach. Les deux capitaines se sont mis d’accord pour que Napheesa Collier retrouve sa coach des Lynx, Cheryl Reeve, tandis que Sandy Brondello, entraineuse du Liberty s’occupera de la Team Clark. La cerise sur le gâteau.

Il n’y a plus qu’à patienter pour voir tout ce beau monde s’affronter. Rendez-vous le 19 juillet !