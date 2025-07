Les Clippers en tête sur le dossier Bradley Beal ?

Selon The Athletic, les Clippers tiendraient la corde sur le dossier Bradley Beal. L’équipe californienne est en train de faire de l’espace pour intégrer le joueur sur la ligne arrière, un renfort de choix – sur le papier – à placer aux côtés de James Harden.

Norman Powell envoyé au Heat, Jordan Miller coupé. Deux places qui se libèrent en moins de 3 jours sur la ligne arrière de Los Angeles. Bradley Beal serait ainsi proche de signer avec les Clippers, qui tiendrait la corde sur le dossier selon The Athletic, malgré les intérêts démontrés par les Lakers, le Heat et les Bucks pour le futur-ex joueur des Suns.

As long as Bradley Beal secures a contract buyout with the Phoenix Suns, the LA Clippers are the likely leaders to sign the guard, league sources tell @TheAthletic.

Concernant ce buyout, Bradley Beal doit encore accepter de faire une croix sur près de 13 millions de salaire afin de pouvoir conclure un accord avec les Suns. Derrière, les Clippers ne pourraient lui offrir que 5,3 millions. Sans doute pour une seule année de contrat, afin que Beal puisse signer à un meilleur montant dans un an.

Source : The Athletic