Anthony Davis a été opéré suite à un “décollement de la rétine”

Pas étranger aux blessures, Anthony Davis a encore été victime de plusieurs bobos durant la saison 2024-25. Notamment à l’œil, où il a récemment été opéré.

On ne compte plus les fois où AD se prend des coups au visage, lui qui a souvent été touché au niveau des yeux ces deux dernières saisons. Des coups pas sans conséquence, puisque Davis vient de se faire opérer pour soigner un “décollement de la rétine” si l’on en croit Shams Charania d’ESPN.

Dallas Mavericks All-Star Anthony Davis underwent a procedure to repair a detached retina that he suffered during the season, sources tell ESPN. Davis played through multiple hits to the face last year. He is expected to be healthy for next training camp. pic.twitter.com/Yz8vxBlp06

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2025

La bonne nouvelle dans l’histoire, c’est que l’opération s’est bien passée et qu’Anthony Davis devrait être à 100% pour le début du camp d’entraînement dans environ trois mois.

Touché à l’œil, à la ceinture abdominale ainsi qu’à l’aine durant la saison 2024-25, Davis espère que les blessures le laisseront tranquille la saison prochaine, afin de pouvoir faire du sale sous le maillot des Mavs. AD a donné un aperçu aux fans de Dallas en tournant à 20 points, 10 rebonds, plus de 4 passes et 2 contres de moyenne en 30 minutes par match (9 rencontres) après le trade de Luka Doncic. Il a notamment cartonné au play-in tournament avec des perfs à 27 points – 9 rebonds et 40 points – 9 rebonds.

Sans Kyrie Irving blessé mais avec Cooper Flagg (numéro 1 de la Draft 2025) à ses côtés, Anthony Davis sera le fer de lance de Dallas la saison prochaine. Jusqu’où pourra-t-il porter les Mavs ?

Source texte : Shams Charania