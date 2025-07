Transfert NBA : Kelly Olynyk est envoyé aux Spurs par Washington

Nouveau transfert dans cette intersaison NBA, et cette fois, c’est Victor Wembanyama qui va trouver du renfort dans la raquette de San Antonio, puisque Kelly Olynyk débarque au Texas en provenance de Washington. Après Luke Kornet, les Spurs continuent d’entourer leur diamant français.

Petite Shams bombinette nocturne puisqu’en pleine nuit, le reporter d’ESPN a annoncé le transfert de Kelly Olynyk direction les San Antonio Spurs. Malaki Branham, Blake Wesley et un second tour de Draft 2026 font le chemin inverse vers Washington. C’est donc ça “l’été le plus agité de l’histoire” version Shams Charania.

The Washington Wizards are trading Kelly Olynyk to the San Antonio Spurs for Malaki Branham, Blake Wesley and a 2026 second-round pick (least favorable of Dallas, Philadelphia, Oklahoma City), sources tell ESPN. pic.twitter.com/JWiOF2nzq2

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2025

Blague à part, avec ce transfert, les Spurs continuent de renforcer leur secteur intérieur avec un grand capable également de shooter de loin. Entre lui et Luke Kornet, ça fait une sacrée belle rotation dans la raquette texane derrière Victor Wembanyama.

Côté Wizards, on récupère de la jeunesse et du talent à l’état brut, comme souvent avec la franchise de la capitale. Malaki Branham y trouvera une occasion de retrouver des minutes, lui qui était bloqué cette saison par l’avènement de Stephon Castle. De même pour Blake Wesley, mais attention de ne pas se perdre dans ce poule de jeunes magiciens.

Source texte : Shams Charania