Nikola Jokic ne prolongera pas avec les Nuggets cet été

Actuellement en Serbie pour faire des barbeucs avec ses potes et assister à des courses de chevaux, Nikola Jokic n’a pas l’intention de se prendre la tête avec des discussions contractuelles cet été. Ce sera plutôt pour 2026.

Comme l’indique Bennett Durando du Denver Post, le Joker va en effet attendre un an avant de potentiellement prolonger aux Nuggets.

Nikola Jokic est théoriquement éligible – jusqu’au début de la saison 2025-26 fin octobre – à une extension de contrat de 200 millions de dollars sur trois ans. Pour rappel, le triple MVP est lié aux Nuggets au minimum jusqu’en 2027, lui qui possède une player option à 63 millions de dollars sur la saison 2027-28.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Nikola Jokic qui attend avant de prolonger, est-ce une raison suffisante pour s’inquiéter côté Nuggets ? Pas forcément.

La première et principale raison de cette décision pourrait tout simplement être financière. En 2026, Niko sera éligible à une extension encore plus grosse que celle proposée aujourd’hui : environ 280 millions de billets verts sur quatre saisons. Quoi qu’il arrive dans les douze mois à venir, cette offre XXL sera sur la table dans un an. Le Joker joue donc logiquement la carte de la patience.

Néanmoins, la décision de Jokic ne manquera pas d’alimenter les rumeurs concernant son avenir. Celui qui est souvent considéré comme le meilleur joueur du monde a encore une fois souffert du manque de profondeur de son équipe cette année, Denver tombant pour la deuxième fois consécutive au stade des demi-finales de conférence.

En réponse, les dirigeants des Nuggets ont été très actifs durant l’été (arrivées de Cam Johnson, Jonas Valanciunas, Bruce Brown et Tim Hardaway Jr.), reste à voir si ça suffira pour définitivement convaincre Jokic de rester à Denver sur le long terme.

Source texte : Denver Post