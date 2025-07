Summer League : clap de fin à San Francisco et Salt Lake City, direction Las Vegas !

Dernière nuit pour les petites Summer League. À Salt Lake City et à San Francisco, les équipes conviées ont peaufiné leur préparation pour la NBA Summer League, qui aura lieu à Las Vegas à partir de demain soir.

Les résultats de la nuit

Sixers – Grizzlies : 91-90

Warriors – Heat : 79-93

Jazz – Thunder : 86-82

Spurs – Lakers : 88-89

Dernière danse californienne à San Francisco, pour la California Classic. Deux matchs qui ont vu le Heat et les Lakers s’imposer. L’équipe de Los Angeles s’est offerte les Spurs sur le fil, après avoir été menée l’intégralité de la deuxième mi-temps. Un comeback rendu possible par le duo Dalton Knecht – Darius Bazley qui inscrit 52 points sur les 89 de l’équipe.

25 for Knecht.

27 for Bazley.

CLUTCH buckets to win it for LA! https://t.co/77tERzyznU pic.twitter.com/KNJ0iQ5LW1

— NBA (@NBA) July 9, 2025

Dans l’autre rencontre, la belle petite prestation de Léopold Delaunay est à noter, avec 11 points, 4 rebonds et 2 interceptions en 18 minutes de jeu. Rendez-vous à Las Vegas pour tout ce beau monde !

À Salt Lake City, pas grand chose à signaler si ce n’est la belle prestation d’Ajay Mitchell dans la défaite du Thunder face au Jazz (19 points, 8 passes, 5 rebonds)

Ajay wasted no time and got right to work 💼 pic.twitter.com/877MDwsIbO

— OKC THUNDER (@okcthunder) July 9, 2025

Le programme de ce soir