WNBA : A’ja Wilson s’est blessée au poignet face au Liberty

Deux matchs cette nuit encore en WNBA et malheureusement pas que des bonnes nouvelles à vous apporter. Washington et Chicago ont attendu le quasi buzzer pour s’expliquer, tandis que le Liberty s’est imposé face à des Aces qui ont perdu A’ja Wilson en cours de route. Petit récap histoire que tout le monde soit au point.

Les résultats de la nuit

Direction Washington pour commencer cette nuit WNBA qui donnait son coup d’envoi très tôt hier (17h30). Sky et Mystics se sont livrés un gros money time après que ces derniers aient dominé pendant une grande partie de la rencontre. C’est sur la ligne des lancers avec Shakira Austin que la franchise de la capitale trouvera son salut à deux secondes du buzzer. Angel Reese a, comme très souvent ces derniers temps, été gigantesque avec 22 points et 15 rebonds, mais comme très souvent également, ce n’est pas suffisant pour permettre au Sky de s’imposer.

Mais partons désormais du côté de la Grosse Pomme pour le remake des demi-finales de Playoffs de l’an passé entre le Liberty et les Las Vegas Aces. Malheureusement une rencontre marquée par la blessure au poignet d’A’ja Wilson sur une lourde chute dans le deuxième quart-temps. L’intérieur de Vegas n’est pas revenue sur le parquet et sa coach, Becky Hammon, n’avait pas de nouvelles à donner en après match. Il faudra attendre l’IRM pour en savoir plus.

Breaking: A’ja Wilson is out for the remainder of the game with a wrist injury, @sportsiren reports. pic.twitter.com/bMgYfQbq8Y

— ESPN (@espn) July 9, 2025

En attendant, il y avait quand même une deuxième mi-temps à disputer et c’est New York qui en sortira vainqueur, dans le sillage d’une très grande Sabrina Ionescu en 28/8/8 avec deux interceptions en prime. Le run de 10-0 à 5min de la fin du match fut fatal pour les Aces qui ne s’en relèveront jamais. La Big Apple avait bien besoin de cette victoire dans une passe difficile de sa saison (6 défaites sur les 10 derniers matchs).

À souligner également la belle petite performance de notre Marine Johannès nationale avec ses 10 pions, 4 rebonds et 3 passes décisives et voilà qui conclut l’actu WNBA… mais pas pour longtemps. Rendez-vous dès 17h pour le début d’une grosse soirée à quatre matchs, dont certainement le retour de Caitlin Clark à la compétition, vous ne voudriez pas louper ça !

Le programme de ce soir