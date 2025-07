Lonzo Ball : “Cleveland est une bonne situation pour moi”

Échangé il y a quelques jours contre Isaac Okoro, Lonzo Ball fait désormais partie des Cleveland Cavaliers. Avec le départ de Ty Jerome, l’ancien Laker devra suppléer Darius Garland à la mène des Cavs, un rôle dont il semble être très heureux.

Hier, Lonzo Ball était dans les infrastructures des Cleveland Cavaliers pour s’entretenir avec le staff médical et les coachs de la franchise de l’Ohio. L’occasion pour lui de s’exprimer pour la première fois depuis son transfert en provenance de Chicago. Passer du neuvième au premier de Conférence, il y a des news qui donnent le smile.

“Je pense que c’est une bonne situation pour moi. Donovan Mitchell est un des meilleurs joueurs de la ligue. […] Je pense que l’on peut faire plein de choses différentes des deux côtés du terrain.”

OFFICIAL: Lonzo Ball is a Cleveland Cavalier.

🔗https://t.co/qaG8Ks5Kfp@Shift4 | #LetEmKnow pic.twitter.com/CvfASxu1Yl

— Cleveland Cavaliers (@cavs) July 6, 2025

Revenu en octobre après 2 ans d’absence à cause de son genou, Lonzo Ball a l’occasion cet été de se concentrer à 200% sur le basket et non sur la guérison d’une énième blessure. De ce qu’il raconte, son genou va très bien, mission acclimatation et maintien de la forme jusqu’au training camp désormais.

Ça tombe bien, car les Cavs auront bien besoin de lui l’an prochain et notamment en début de saison, puisque Darius Garland va certainement manquer des matchs pour se remettre de son opération au gros orteil gauche. Lonzo Ball titulaire en 2025 est-ce encore viable ? réponse en octobre. Qu’est-ce qu’on aimerait revoir le Lonzo de 2021 en pleine forme !

Source texte : ESPN