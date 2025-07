Petite signature survenue tard hier soir. Kyle Lowry restera bien du côté de Philadelphie l’an prochain et y disputera sa vingtième saison en carrière. L’ancien Raptor se plaît dans sa ville natale.

À 39 ans, tonton Kyle Lowry a fait le choix de rester dans la Grande Ligue en prolongeant pour un an supplémentaire chez les Sixers de Philadelphie. Troisième saison consécutive à Philly pour le natif de la ville, on est plus proche de la fin que du début, mais profitons encore tant qu’on le peut du meneur au numéro 7.

Free agent guard Kyle Lowry has agreed to a one-year deal to return to the Philadelphia 76ers, Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. The 2019 champion is back for his 20th NBA season – and a third consecutive year with his hometown 76ers. pic.twitter.com/6Wnw3S9TT3

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2025

La saison passée, Lowry disputait un peu moins de 19 minutes de jeu par rencontre sur les 35 matchs qu’il a disputé (beaucoup de blessures à la hanche cette année). Avec la présence de Tyrese Maxey, le retour de Jared McCain et l’arrivée de VJ Edgecombe sur les lignes arrières, on se doute que le rôle du vétéran va se réduire encore un peu plus, mais quel bonheur pour la jeunesse. Être mentoré par monsieur Kyle Lowry, ça n’a pas de prix.

Source texte : Shams Charania