Quelques deux semaines après le Game 7 des Finales NBA, le jeu reprenait ses droits sur les parquets américains. Enfin… le jeu… tout est relatif car on parle de Summer League, cette compétition estivale lors de laquelle les tous jeunes ou les tous chômeurs joueurs NBA tentent de se montrer. Un playground en intérieur en somme, mais on adore ça parce qu’on est des drogués.

Pour cette première ? 4 matchs et déjà quelques têtes attendues, on vous débrief tout ça !

Les résultats de la nuit

Spurs – Heat : 69-82

: 69-82 Lakers – Warriors : 84-89

: 84-89 Grizzlies – Thunder : 92-80

– Thunder : 92-80 Sixers – Jazz : 89-93

Les premiers à se mettre en route étaient cette année les Spurs et le Heat du côté de la California Classic Summer League, l’occasion de rappeler que pour un fan des Spurs la finale de 2013 n’a jamais existé. Pas de Dylan Harper côté Spurs, et si les rookies Carter Bryant et Kasparas Jakucionis ont un peu dévissé pour leur première, ce sont pour le Heat les sophomores Kel’El Ware et Pelle Larsson qui ont logiquement le plus dominé. Par la suite les Lakers affrontaient les Warriors, pas de Bronny côté Angelino et un Dalton Knecht maladroit mais un Cole Swider toujours aussi saignant en juillet. Pour les Warriors on notera également la présence – comme chaque été – de tes deux voisins Jules et Bernard, ou plutôt la présence du GOAT Jules Bernard.

COLE SWIDER TODAY:

24 POINTS

8 REBOUNDS

7/10 FGM

6/8 3PM

4/4 FTM pic.twitter.com/wT5tH0TZr1

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 6, 2025



Un peu plus à l’Est, pour le début de la Summer League de Salt Lake City, le Thunder a montré qu’il ne méritait pas son titre en perdant face à Memphis, des Grizzlies portés par le duo GG Jackson / Jaylen Wells, de retour de blessure déjà beaucoup trop fort pour jouer en juillet. Notons également pour Memphis la présence de Philandrous Fleming et Lawson Lovering, juste pour leurs noms. Pour OKC Nikola Topic a assuré et Ajay Mitchell a étrenné sa bague avec un match à 24 points, quelle belle période pour la Belgique du basket.

Enfin, dans le dernier match de la soirée un rookie pas content d’être là a perdu contre un rookie ravi d’être ici. Ace Bailey (Jazz) a ainsi dévissé pour sa première avec le Jazz et vu le jeune phénomène VJ Edgecombe (Sixers) envoyer 28 points, le genre de débuts dont on se souviendra. Malgré un bon Adem Bona et la présence biblique de Keve Aluma (…), les Sixers se sont inclinés face à l’expérience de Kyle Filipowski ou Brice Sensabaugh, malgré la maladresse d’Isaiah Collier.

VJ Edgecombe dazzled in his #NBASummer debut for the @sixers!

🔔 28 points

🔔 10 rebounds

🔔 4 assists

🔔 2 blocks pic.twitter.com/sqLlfmuIWA

— NBA (@NBA) July 6, 2025

Le programme de ce soir