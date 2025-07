C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On part dans la Big Apple, retrouver les Knicks et leurs fans toujours aussi passionnés.

Ce que TrashTalk avait annoncé

53 victoires et 2è place à l’Est pour notre Team Apéro qui voit les Knicks jouer le titre cette saison. La Big Apple est plus ambitieuse que jamais avec l’arrivée de Mikal Bridges mais surtout de Karl-Anthony Towns en ville. Le cinq majeur des Knicks est terrifiant et devrait pouvoir jouer tard au printemps.

Ce qu’il s’est vraiment passé

51 victoires, une saison régulière très forte, comme d’habitude avec Tom Thibodeau, qui a propulsé les Knicks à la 3è place à l’Est, légèrement moins bien qu’attendu mais quand même dans les cordes de ce qu’ont annoncé nos deux voyants.

La saison des Knicks a bien suivi son cours, avec une maximisation des talents en présence et une parfaite addition et acclimatation des deux arrivants, Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns, aux titulaires Jalen Brunson, Josh Hart et OG Anunoby. L’effectif s’est construit récemment mais tourne super bien avec Tom Thibodeau qui continue d’utiliser à fond (trop ?) ses titulaires, sans toutefois parvenir à user son Iron Man Michel Ponts.

Les Playoffs commencent face aux Pistons pour les Knicks. Detroit donne du fil à retordre aux hommes de Thibs mais Jalen Brunson prend les choses en main dans le clutch time et permet aux siens d’avancer. Ensuite, face aux Celtics, champions en titre, ils gagnent les deux matchs au TD Garden avant de finir tranquillement sur un 4-1, les finales de conférence verront à nouveau les Knicks, ça faisait un bail, et ça s’est fêté comme il se doit dans les rues de Manhattan.

Malheureusement pour eux, à coups de choke signs et de moments clutch, Tyrese Haliburton et les Pacers vont se montrer plus forts et priver les Knicks de Finales NBA. Même si la fin est amère, on peut le dire, NYC est bel et bien de retour !

La saison des Knicks en quelques articles

L’image de la saison

La ferveur retrouvée à New York est la principale image que nous retiendrons de cette saison pour la franchise de la Big Apple. Les fans des Knicks, tous plus déjantés les uns que les autres, ont eu de nombreuses raisons de retourner la ville cette saison. Jusqu’aux finales de conférence où les Pacers ont été malheureusement pour eux supérieurs. En tout cas, on leur souhaite de nouvelles scènes de liesse remplies de dingueries, mais seulement positives.

Pourquoi on peut sourire

Parce que la magie semble être de retour à New York. Les finales de conférence ont été atteintes pour la première fois depuis un bail et les raisons de se réjouir de la suite restent nombreuses à Gotham City. Peu de monde les imaginait à ce niveau et ils ont fermé pas mal de bouches sur leur passage. Le cinq majeur est très bien structuré et promet de beaux espoirs pour la saison prochaine, avec désormais Mike Brown sur le banc.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que le temps passe et les fans des Knicks attendent toujours un nouveau titre. Le banc est toujours aussi léger et il faut pouvoir faire un minimum tourner quand les starters se reposent. De plus, le renvoi de Tom Thibodeau n’est pas forcément une si mauvaise chose mais cela signifie aussi retrouver un équilibre et une alchimie, et ce ne sera pas chose aisée forcément. Aussi, les résultats contre le top 3 de la ligue était peu reluisant (0-12) et il faut gagner ces matchs pour espérer remporter le Graal.

Et la suite ?

Les Knicks devraient encore jouer les premiers rôles la saison prochaine à l’Est. Les arrivées de Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson sont de bons signaux pour renforcer un banc qui en a bien besoin. On verra comment Mike Brown parvient à imposer sa patte sur le groupe mais on s’attend à voir New York incarner l’une des principales menaces dans sa Conférence, encore plus avec des équipes comme Indiana ou Boston qui vont logiquement être moins fortes à cause des blessures.

