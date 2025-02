Ce soir face aux Memphis Grizzlies, Mitchell Robinson commencera sa saison. Le pivot s’est remis de son opération à la cheville gauche et arrive pile à temps pour renforcer un secteur intérieur presque désert chez les Knicks.

Ces derniers temps rien ne va dans la raquette de New York. Karl-Anthony Towns est un petit peu gêné par son genou gauche et Ariel Hukporti vient de rejoindre l’infirmerie pour quatre à six semaines. Precious Achiuwa peut dépanner au poste 5, mais les Knicks avaient vraiment besoin d’une force supplémentaire pour combattre sous les cercles.

Ça tombe bien, Mitchell Robinson est de retour. L’intérieur n’a pas joué depuis le mois de mai dernier et va enfin lancer sa saison ce vendredi contre les Memphis Grizzlies. Une information dévoilée par Shams Charania.

New York’s Mitchell Robinson has been upgraded to questionable to play and will make his Knicks season debut as early as Friday against the Memphis Grizzlies, league sources tell ESPN. Robinson plans to return during team’s trip in Memphis and Miami on Sunday. pic.twitter.com/ydOFKJWxga

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 27, 2025

La nouvelle n’est pas que bonne à court terme. Même lorsque tout l’effectif sera remis sur pied, la présence de Mitchell Robinson ouvre de nouveaux horizons à Tom Thibodeau. Depuis le début de l’exercice 2024-25, Karl-Anthony Towns est excellent en attaque, mais a beaucoup de mal de l’autre côté du parquet. Or, il n’a jamais été aussi bon en défense que lorsqu’il évoluait au poste 4 dans le Minnesota aux-côtés de Rudy Gobert.

Le coach de New York pourrait donc varier et proposer parfois un tandem d’intérieurs pour répondre à des line-ups de taille proposés par les adversaires.

Aussi, un joueur de qualité en plus n’est pas de trop dans la Big Apple puisque depuis le début de saison, trois des six joueurs avec les plus de minutes évoluent chez les Knicks. Avoir plus de rotation pourrait permettre plus de repos pour des cadres du vestiaire.

Les débuts de Mitchell Robinson en 2025, c’est ce vendredi à 2h00 du matin au FedEx Forum.

Source texte : Shams Charania