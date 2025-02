Zaccharie Risacher est bien mieux ces derniers temps et n’est pas distancé dans la course au Rookie de l’Année. Le premier choix de la dernière Draft y croit encore et affirme haut et fort en avoir fait un des ses objectifs de la saison.

Depuis le départ de De’Andre Hunter et la blessure de Jalen Johnson, le rôle de Zaccharie Risacher au sein de la franchise des Atlanta Hawks est devenu encore plus clair. L’ailier est un titulaire indiscutable et son volume de shoots augmente doucement mais sûrement au fil des matchs.

Une confiance accordée par le Coaching Staff et ses coéquipiers qui lui permettent d’être encore plus à l’aise. Il a passé la barre des 10 points lors de 11 de ses 13 dernières sorties. Une régularité qui lui permet encore de croire au trophée de Rookie de l’Année. Lorsque L’Équipe lui a demandé s’il y pensait, le Français ne s’est pas défilé :

“Toujours. Chaque compétiteur qui se respecte a forcément des objectifs individuels en tête. Ce n’est pas ce à quoi je pense constamment, je suis plus tourné vers ce qu’on peut proposer collectivement chaque soir. Découvrir les play-offs, ce serait aussi incroyable, je joue pour gagner. Mais le rookie de l’année reste dans un coin de ma tête. Si j’avais l’opportunité de remporter un trophée individuel dès ma première saison, ça serait énorme.”

Les moyennes statistiques de Zaccharie Risacher ne font que monter et il tourne désormais à 11,4 points et 3,5 rebonds. Surtout, depuis la nouvelle année, ses pourcentages sont largement meilleurs avec 47,6% au tir et 41,9% de loin. Il est même à 48% de moyenne à 3-points depuis son retour de blessure le 27 janvier.

“Quand j’étais blessé, j’ai eu du temps pour travailler sur moi, sur mon jeu, et j’ai eu des bonnes sensations quand je suis revenu. Je pense que j’ai toujours eu la pleine confiance de l’équipe, mais je suis content de leur donner raison sur ces dernières semaines. Ils sont très à l’écoute et beaucoup dans le partage avec moi.”

À l’aise sur et en dehors du terrain à Atlanta, le Tricolore va devoir maintenir ses efforts pour que son amélioration soit reconnue par les instances NBA et les votants pour les trophées de fin de saison. Lors du dernier Rookie Ladder, Zaccharie Risacher a été placé à la sixième position derrière des joueurs comme Kel’El Ware, Zach Edey et Yves Missi. Un numéro 1 de Draft doit convaincre plus que les autres, mais il est assurément sur la bonne voie.

Source texte : L’Équipe