LeBron James comprend pourquoi Anthony Edwards ne veut pas être le visage de la NBA

Après le match opposant les Lakers aux Wolves cette nuit, LeBron James s’est exprimé suite aux récents propos d’Anthony Edwards, qui n’est visiblement pas très chaud à l’idée d’être le nouveau visage de la NBA.

“Est-ce que je suis candidat pour être le nouveau visage de la NBA ? Pas vraiment, il y a Wemby pour ça.”

Lors du All-Star Weekend de la NBA il y a deux semaines, Anthony Edwards avait assez clairement fait comprendre aux journalistes qu’il ne voulait pas des responsabilités accompagnant le statut de “visage de la NBA”. Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue aux oreilles de LeBron James.

“Ant a dit qu’il ne voulait pas de cette responsabilité, il ne veut pas de tout ça. Comme Channing Frye (ancien coéquipier de LeBron, ndlr.) l’a dit l’autre jour, pourquoi vouloir devenir le visage de la Ligue quand tous les gens qui couvrent le basket jour après jour n’arrêtent pas de chier sur tout le monde ? Il y a une énergie bizarre de la part de ces gens.”

LeBron James pointe du doigt les journalistes et analystes qui n’arrêtent pas de répéter que la NBA d’aujourd’hui est soft, qu’il y a trop de 3-points, que c’était mieux avant, que les joueurs actuels sont des flemmards, et que la Ligue est en perdition. Bien évidemment, tous les journalistes ne crachent pas sur la NBA actuelle, le problème étant surtout que certains des plus grands noms (coucou Charles Barkley, coucou Shaq) du monde médiatique de la NBA semblent en croisade contre le jeu moderne.

Continuant de repousser les limites de la longévité à 40 ans, LeBron James reste l’un des grands visages de la NBA, une position qu’il occupe depuis quasiment une vingtaine d’années maintenant. Position qui demande à la fois de dominer individuellement et collectivement sur les parquets, mais aussi d’être exemplaire en dehors tout en ayant cette capacité rare d’attirer des millions de fans du monde entier. Autant dire que c’est un sacré poids à porter, peut-être encore plus dans la NBA d’aujourd’hui et à l’ère des réseaux sociaux, où les critiques sont partout.

Même s’il semble éternel, LeBron James (mais aussi Stephen Curry) s’arrêtera un jour et quelqu’un devra prendre le relais pour porter la Grande Ligue vers de nouveaux sommets. Est-ce que ce sera Victor Wembanyama ? Est-ce que ça peut être Jayson Tatum, qui estime cocher toutes les cases pour être le visage de la NBA ? Est-ce qu’Anthony Edwards peut continuer son ascension pour devenir de facto l’un des porte-drapeaux de la Ligue, même s’il ne veut pas ?

L’avenir nous le dira.

En tout cas, la NBA aura besoin d’une star qui transcende le jeu lors de la prochaine décennie, elle qui a pu compter sur une succession d’étoiles (Magic, Bird, Jordan, Shaq, Kobe, LeBron, Curry) pour emmener la Ligue là où elle est aujourd’hui.

“Je n’ai pas demandé à être le visage de la NBA. Mais j’avais une responsabilité, envers ma famille, mes amis, ma communauté, et tous ceux qui voulaient suivre ma carrière, dans l’Ohio, aux États-Unis et partout dans le monde. J’ai toujours pris ça avec sérieux et j’ai tout de suite compris ce que ça voulait dire d’être un professionnel et un modèle. J’ai essayé de respecter ça le plus possible. Mais je comprends Ant totalement, il y a une énergie bizarre autour de tout ça.” – LeBron James

