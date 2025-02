Jayson Tatum ne se sent pas apprécié à sa juste valeur

Pour le Washington Post, Jayson Tatum s’est expliqué sur de nombreux sujets dont celui de sa place dans la NBA actuelle, sur le plan médiatique. Pour le champion 2024, son nom ne revient pas assez dans ceux cités comme étant parmi les meilleurs de la ligue.

Jayson Tatum est l’un des meilleurs joueurs de NBA, convenons-en. Il n’est pourtant pas le plus cité pour incarner la ligue dans les années à venir, pas le plus reconnu pour ce qu’il est. La vedette est volée par Ja Morant, Anthony Edwards ou encore Victor Wembanyama concernant le visage de la ligue, et par d’autres profils anciens (LeBron James, Stephen Curry) et actuels (Nikola Jokic, Jalen Brunson, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo…) dans les discussions sur les meilleurs joueurs actuels. Des profils qui n’ont pour certains pas encore remporté de récompense collective ni de trophée individuel majeur, mais qui défraient la chronique par leurs exploits physiques et techniques.

Tatum regrette que le palmarès et son jeune âge ne soient pas pris en compte par le grand public, et y voit quelque chose de personnel.

“Si vous enleviez mon nom et mon visage de mon palmarès et que vous disiez aux gens ‘C’est ce que X a accompli à 26 ans’, ils parleraient de moi très différemment.” – Jayson Tatum.

Au sein d’une équipe dont les forces sont multiples, et profil très polyvalent, Tatum paie peut-être l’absence de spécificité dans son jeu. Ses highlights sont nombreux mais suscitent moins de passion sur les réseaux sociaux. Peut-être que le fait d’être assez “discret” comparé à d’autres grands noms de la ligue n’aide pas non plus à se mettre en avant. On prend toutefois cela comme une qualité, ici.

Source : Washington Post