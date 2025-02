Kevin Durant souhaite terminer sa carrière “selon ses propres critères”

Interrogé par Draymond Green dans son podcast, Kevin Durant a affirmé que sa fin de carrière serait décidée par lui et lui seul. Il souhaite pouvoir finir là où il l’entend, et cela passe selon lui par le travail, pour éviter un transfert non désiré.

Kevin Durant fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue. Et lorsque l’on évoque ce calibre de joueur, on parle souvent de noms ayant pu choisir comment mettre un terme à leur carrière. Pour KD, cela est une volonté de premier plan, alors que le temps qu’il lui reste en NBA est (malheureusement) de plus en plus court.

“Je veux terminer ma carrière selon mes propres termes. C’est la seule chose qui m’intéresse. Je vois beaucoup de gars qui n’ont pas cette chance. Je veux continuer à travailler pour avoir la possibilité de faire ce genre de choix.” – Kevin Durant

Pour Kevin Durant, on peut imaginer deux choix assez logiques pour une fin de carrière. Le premier serait le Thunder, là où il a remporté ses titres de MVP et passé une grande partie de son début de carrière. Un duo de légende avec Russell Westbrook et une finale de conférence tout aussi iconique face aux Warriors en 2016.

On pense évidemment à Seattle en second choix, si toutefois l’expansion de la NBA arrive assez rapidement pour que KD soit encore actif. Si cela arrivait, il n’y aurait guère de choix à faire, selon nous. KD irait à Seattle sans aucune hésitation pour boucler la boucle.

Source : The Draymond Green Show