Après son transfert début février, les retrouvailles entre Luka Doncic et les Mavs étaient très attendues. Avec 2,5 millions de téléspectateurs, TNT a réalisé ses meilleures audiences de la saison depuis l’Opening Night.

C’est bien connu, les fans NBA aiment le drama et donc le Lakers – Mavs de mardi soir avait tout pour les pousser à allumer leur télé. TNT en a ainsi bien profité pour faire ses meilleurs chiffres de la saison (hors Opening Night). Ils étaient 2,5 millions en moyenne pour voir Lulu réaliser un triple-double face à son ex. Le pic a même atteint les 2,9 millions.

TNT Sports’ networks and platforms powered record-setting audiences for the highly-anticipated @dallasmavs–@Lakers showdown last night. ⤵️ pic.twitter.com/y1qqfnrQ2s

— TNT Sports U.S. PR (@TNTSportsUS) February 26, 2025

Sur l’échelle de TNT, c’est donc un succès mais au plan global, c’est un chiffre plutôt bas. La preuve, ce match atteint tout juste le Top 10 des rencontres les plus regardées cette saison. L’opening night et le Christmas Day se partageant une grosse partie du gâteau, avec le Warriors – Lakers de Noel qui culmine en tête avec presque 8 millions de personnes devant leur poste.

Néanmoins, quelque chose nous dit que les retrouvailles de Doncic avec son ancien public de Dallas le 10 avril prochain pourraient offrir de meilleures audiences puisque, forcément, il y aura une part d’émotion plus forte entre le probable hommage des Mavs à Luka et l’envie de ce dernier de briller dans son ancienne antre, sous les yeux de Nico Harrison.

Source texte : TNT / Front Office Sports