Malik Beasley, un sniper au sommet de sa confiance

Baladé de franchise en franchise ces dernières saisons, Malik Beasley a trouvé son confort du côté de Detroit. Membre indispensable de la rotation de J.B Bickerstaff, l’arrière a retrouvé son meilleur niveau dans le Michigan.

La success story continue pour les Pistons. Vainqueurs avec la manière des Celtics la nuit dernière, les joueurs de Detroit sont désormais à 8 victoires de suite et ils sont solidement installés dans le Top 6 à l’Est. Un véritable séisme quand on se rappelle de leurs deux dernières saisons dans les bas fonds de la Ligue.

Mais en l’espace de quelques mois seulement, de nombreuses choses ont changé dans le Michigan. Monty Williams a laissé sa place à J.B. Bickerstaff sur le banc et le message a l’air de très bien passer auprès de ses ouailles. Detroit a notamment retrouvé une défense bien plus compétitive (11ème rating de toute la Ligue contre 25ème l’an passé).

Impossible aussi de ne pas parler de l’ascension de Cade Cunningham, devenu All-Star cette saison et qui a franchi un énorme cap. Moins flashy que Cade, il faut aussi mentionner l’apport des vétérans pour ce retour en force des Pistons. Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. ont rejoint le navire l’été passé, tout comme Malik Beasley.

L’arrière de 28 ans sortait de plusieurs saisons de haut et de bas entre Los Angeles, Utah et plus récemment Milwaukee. Désireux de se relancer, il avait opté pour les Pistons l’été passé à la Free Agency. Un choix payant car le sniper brille à Detroit. Avec 16,7 points de moyenne en sortie de banc, il réalise sa meilleure année au scoring depuis 2021. Si Payton Pritchard semble favori pour la course au 6ème homme de l’année, attention à ne pas oublier Biz’, qui a aussi un sacré dossier entre ses accomplissements et le bon classement de Detroit.

L’arrière a d’ailleurs remporté son duel à distance face au meneur cette nuit, les Pistons écrasant les Celtics avec 26 points en sortie de banc de Malik. C’est déjà la 15ème fois cette saison que le joueur réussit 6 tirs à 3-points, aucun autre joueur n’a fait mieux en NBA. Avec 235 tirs primés depuis octobre, il est aussi le second meilleur artilleur de la Ligue derrière Anthony Edwards (236).

Réputé pour ses qualités à 3-points mais pas toujours très régulier, Malik Beasley réalise une saison historique à longue distance. Avec 42,5% à 3-points, il est sur les bases de sa meilleure année en carrière (42,6 en 2020).

Avec 42% d’adresse en 9 tentatives par match, Beasley pourrait aussi intégrer un club all-time qui ne contient qu’un seul autre membre : Stephen Curry.

Malik Beasley is currently the 2nd player in NBA history to shoot at least 42.0% 3PT on 9.0 3-pointers attempted per game in a season, joining Stephen Curry (5x).

