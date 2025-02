Huitième victoire consécutive des Detroit Pistons en NBA (une première depuis 2008) et celle-ci est sans doute la plus belle de toutes. Face aux champions en titre, les Boston Celtics, les coéquipiers de Cade Cunningham ont été absolument brillants et se sont imposés 117 à 97.

Les fans de NBA se sont souvent plaints du manque de public dans les travées de la Little Caesars Arena … c’est de l’histoire ancienne. Qui l’aurait cru, pour attirer des fans, il faut être compétitif, et cette nuit, les Detroit Pistons l’ont clairement été en dominant les Boston Celtics de la tête et des épaules.

Dès le premier quart-temps, Cade Cunningham montre l’exemple avec 8 points rapides. Les hommes de J.B. Bickerstaff prennent le large, défendent fort, et il faudra de grands Jayson Tatum et Derrick White pour refaire ce retard. Les champions en titre reviennent à 55-55 juste avant la mi-temps.

Mais il en fallait bien plus pour faire douter les hommes de MoTown et leur leader du soir, Malik Beasley. Le shooteur fou, réalise une saison hors du commun en sortie de banc et a montré dans cette rencontre pourquoi il est clairement dans la discussion pour le 6MOY ! 26 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 10/15 au tir, 6/11 de loin et des ficelles plus importantes les unes que les autres.

Games with 5+ threes by a Piston in a season:

25 — Malik Beasley

[gap]

13 — Saddiq Bey

The Pistons have 23 games remaining. pic.twitter.com/oYLIv96sCM

— StatMuse (@statmuse) February 27, 2025

Seule petite ombre au tableau, la sortie sur blessure d’Ausar Thompson dans le quatrième quart-temps qui réalisait jusque-là une masterclass défensive avec six interceptions. Il s’est aussi illustré en étant à deux doigts de faire tomber Jayson Tatum.

AUSAR THOMPSON HAD JAYSON TATUM LOST. 🔥🔥

pic.twitter.com/HOqKxbTjjx

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 27, 2025

La deuxième mi-temps a été complètement maitrisée par les Pistons et des joueurs comme Ron Holland II et Marcus Sasser ont aussi pu participer à la fête en donnant de bonnes minutes.

L’année dernière, les Pistons étaient moqués après 28 défaites consécutives, cette saison, ils sont célébrés après une série de huit victoires, et c’est bien normal.