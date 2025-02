Que ce fut dur. Les Knicks se sont imposés au bout du suspense face aux Sixers alors qu’ils menaient confortablement de 19 points au cours de la rencontre. Jalen Brunson a permis aux siens d’éviter un choke en brillant dans le money-time.

À la mi-temps, rien ne semblait pouvoir empêcher les New York Knicks de s’imposer tranquillement face à des Philadelphia Sixers en crise. Les pensionnaires du Madison Square Garden menaient de 16 points (après avoir été à +19) dans le sillage d’un excellent Mikal Bridges, auteur de 19 unités rien que dans le premier quart-temps.

Mikal Bridges 19 point first quarter, highest scoring quarter of his year

pic.twitter.com/NPn7hXoX96

— Teg🚨 (@IQfor3) February 27, 2025

Pourtant, Kelly Oubre Jr, Tyrese Maxey et Paul George ne se sont pas laissés faire et ont bien failli faire basculer la rencontre. Les hommes de Nick Nurse se sont rapprochés petit à petit avant de réussir un run (17-4) pour repasser devant et prendre quatre points d’avance à moins de trois minutes de la fin du match.

Moment choisi par Jalen Brunson pour sortir de sa boîte. Le meneur de poche, qui avait déjà inscrit les deux derniers points de son équipe, passe un 7-0 à lui tout seul pour faire s’envoler définitivement New York. Le dagger final, un 3-point à 45 degrés sur la droite a fait exploser le Madison Square Garden.

JALEN BRUNSON IN THE CLUTCH 🎯 pic.twitter.com/63wRI67lA9

— ESPN (@espn) February 27, 2025

Les Sixers ne sortent pas la tête de l’eau et ça pourrait bien ne pas s’arranger puisqu’en fin de match Tyrese Maxey était très gêné par son doigt et n’osait plus tirer de loin. Presque une bonne nouvelle dans ce match puisqu’il avait raté les 10 premiers.

Les Knicks ont tremblé, mais savent qu’ils peuvent désormais souffler en fin de match. Jalen Brunson est un concurrent très sérieux au titre de Clutch Player of the Year.