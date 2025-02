Source image : X / The Hate Central

Killian Hayes a réalisé le meilleur match depuis son retour en NBA. Lui et ses coéquipiers ont fait trembler le Thunder qui a finalement réussi à s’imposer 129 à 121. Le Français a compilé 19 points et 7 passes décisives.

Il y a huit jours, les Brooklyn Nets signaient Killian Hayes pour un 10 days contract. Après deux premiers matchs ratés et un troisième plutôt moyen, il était essentiel pour lui de montrer de quoi il était capable, cette nuit face au Thunder.

Encore titularisé, le Français a mené la charge contre les leaders de NBA et son équipe a rapidement pris les devants. Sa relation avec Day’Ron Sharpe a fait beaucoup de mal à Oklahoma City et dans le troisième quart-temps, son adresse de loin aurait pu faire paniquer les visiteurs du soir. À l’expérience, ils sont revenu dans la rencontre et ont fini par s’imposer 129 à 121.

Dans cette belle défaite, l’ancien des Detroit Pistons a compilé 19 points, 7 passes décisives et 2 rebonds à 7/13 au tir et 5/10 de loin. Jamais, dans sa carrière, il n’a marqué plus de tirs à longue distance que ce soir.

La franchise new-yorkaise va désormais devoir prendre une décision, mais avec une telle performance, Killian Hayes a mis toutes les chances de son côté. Il ne serait pas surprenant de le voir signer un contrat garanti jusqu’à la fin de saison, et c’est d’ailleurs tout ce qu’on peut lui souhaiter.