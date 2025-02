Quelle nuit pour Shaedon Sharpe. En plus d’avoir inscrit un des dunks de l’année, l’ailier des Portland Trail Blazers a battu son record en carrière avec 36 points face aux Washington Wizards.

Les joueurs qui battent leurs records en carrière face aux Washington Wizards sont légion. Encore plus lorsqu’ils ne sont pas défendus par Bilal Coulibaly. Cette nuit, le Français s’occupait d’Anfernee Simons et ça a souri à Shaedon Sharpe.

En sortie de banc, l’ailier a réalisé la meilleure performance de sa carrière. En 33 minutes, il a compilé 36 points (record personnel), 8 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 13/26 au tir, 3/7 de loin et 7/10 sur la ligne des lancers.

A career-high 36 points and one of the dunks of the year…

WHAT A NIGHT FOR SHAEDON SHARPE 💥 pic.twitter.com/A54rKoGUyE

— NBA (@NBA) February 27, 2025

Le Marsupilami a agressé sans cesse la raquette de Washington. Stratégie payante, surtout en l’absence d’Alexandre Sarr.Personne n’a été en mesure de le ralentir. Physiquement, il était trop au-dessus de la mêlée.

Et une action en témoigne, car oui, si Shaedon Sharpe va se rappeler de cette soirée, c’est surtout grâce à l’énorme dunk sur Justin Champagnie. Une des plus grosses actions de l’année, tout simplement.

SHAEDON SHAAAARPE PÉTARD DE MISÈRE !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/taYHwC4lGW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 27, 2025

Il y a une règle tacite en NBA, lorsque Shaedon Sharpe monte, on le laisse aller au cercle, et c’est désormais plus clair que jamais.