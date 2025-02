Cette nuit en NBA, Killian Hayes s’est particulièrement illustré, mais Bilal Coulibaly également. L’ailier des Washington Wizards a inscrit 16 points à 7/9 au tir contre les Portland Trail Blazers. Une nouvelle performance très propre pour le Clodoaldien.

Les résultats de la nuit

Pistons – Celtics : 117-97 (stats)

– Celtics : 117-97 (stats) Pacers – Raptors : 111-91 (stats)

– Raptors : 111-91 (stats) Knicks – Sixers : 110-105 (stats)

– Sixers : 110-105 (stats) Wizards – Blazers : 121-129 (stats)

: 121-129 (stats) Nets – Thunder : 121-129 (stats)

: 121-129 (stats) Heat – Hawks : 131-109 (stats)

– Hawks : 131-109 (stats) Bulls – Clippers : 117-122 (stats)

: 117-122 (stats) Jazz – Kings : 101-118 (stats)

: 101-118 (stats) Rockets – Spurs : 118-106 (stats)

Bilal Coulibaly

L’ailier des Washington Wizards a été extrêmement propre au tir et en a rentré un très important en toute fin de match, mais ça n’a pas été suffisant pour assurer la victoire de son équipe. Il a été auteur de 16 points, 2 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre à 7/9 au shoot, 0/2 de loin et 2/6 aux lancers.

Killian Hayes

Meilleur match du meneur de jeu des Brooklyn Nets depuis son retour en NBA. Son équipe a failli faire un coup face au Oklahoma City Thunder, mais tant pis, il a pu se montrer à deux jours de la fin de son 10 days contract. 19 points, 2 rebonds et 7 passes décisives à 7/13 au tir et 5/10 de loin.

Zaccharie Risacher

L’ailier des Atlanta Hawks a réalisé un super début de match, adroit et malin dans ses prises de décision. Comme son équipe, il s’est progressivement éteint, mais la performance reste plutôt intéressante. 11 points, 3 rebonds et 3 passes décisives à 4/6 au tir, 2/3 de loin et 1/2 aux lancers.

Nicolas Batum

L’ailier des Los Angeles Clippers a disputé 17 minutes face aux Chicago Bulls. Il n’a pas spécialement rempli la feuille de stats. Le vétéran a compilé 1 passe décisive, 2 rebonds et 2 contres à 0/2 au tir et 0/2 de loin.

