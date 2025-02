Vidéo : le dunk MONUMENTAL de Shaedon Sharpe !!!

On le sait, Sharon Sharpe est un des athlètes les plus fous de la NBA ! Cette nuit, il s’est offert, peut-être son plus beau dunk depuis son arrivée en NBA. Justin Champagnie s’en souviendra toute sa vie.

En plus de perdre des matchs à la pelle, les joueurs des Washington Wizards doivent désormais être victimes de dunks hors du commun. Cette nuit, Shaedon Sharpe a réussi une des plus belles actions de l’année sur la truffe de Justin Champagnie. L’ailier des Portland Trail Blazers est monté haut, très haut, avec une énorme puissance et a fini les jambes très écartées pour une impression visuelle encore plus extraordinaire. Mais puisqu’il paraît qu’une image vaut mille mots, on vous laisse avec ce bijou !

SHAEDON SHAAAARPE PÉTARD DE MISÈRE !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/taYHwC4lGW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 27, 2025