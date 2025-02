Après les grandes retrouvailles entre Luka Doncic et les Mavs hier, retour à la normale ce mercredi. Enfin façon de parler, car les Pistons pourraient enchaîner une… huitième victoire consécutive contre Boston. Allez, par ici le programme NBA du soir.

Le programme NBA du soir :

1h : Pistons – Celtics

1h : Pacers – Raptors

1h : Knicks – Sixers

1h : Wizards – Blazers

1h30 : Nets – Thunder

1h30 : Heat – Hawks

2h : Bulls – Clippers

3h : Jazz – Kings

3h30 : Rockets – Spurs

Le match à ne pas rater : Pistons – Celtics

Incroyable mais vrai, Detroit reste sur sept victoires de suite et se retrouve solidement installé dans le Top 6 de l’Est avec déjà 32 victoires au compteur. Prochain challenge à relever pour la bande de Cade Cunningham ? Le champion en titre, rien que ça. Les Celtics débarquent en effet dans le Michigan ce soir et voudront de leur côté enchaîner un septième succès consécutif. Quelle série va s’arrêter ?

The reigning champ Celtics (6 straight Ws) face the up-and-coming Pistons (7 straight Ws) to headline a 9-game Wednesday slate!

▪️ OKC (#1 in West) faces BKN

▪️ NYK (#3 in East) hosts PHI

📺 ESPN, NBA League Pass

Mais aussi…

Après leur défaite face à Denver, Indiana voudra se relancer contre Toronto.

Pas de Joel Embiid pour les Sixers, qui devraient perdre un neuvième match de suite à New York.

Wizards – Blazers à 1h, honnêtement on va regarder ailleurs.

Le Thunder reste sur un choke contre Minnesota, les Nets risquent de prendre cher.

Heat – Hawks pour les amoureux du play-in tournament version Conférence Est.

Josh Giddey cartonne au scoring en ce moment, mais en face la défense des Clippers c’est du sérieux.

Zach LaVine pour une nouvelle explosion offensive à Utah ?

Un petit derby texan pour finir la soirée.

Les Français en lice

Zaccharie Risacher veut confirmer sa bonne forme contre Miami.

Killian Hayes vs Ousmane Dieng à Brooklyn.

Nico Batum à Chicago.

Pacôme Dadiet aura-t-il quelques minutes contre les Sixers ?

Même question pour Rayan Rupert contre Washington.

Bilal Coulibaly face aux Blazers, avec – on l’espère – Alex Sarr (incertain).

Pas de Guerschon Yabusele ni de Victor Wembanyama.

