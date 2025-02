Enchaînant les victoires depuis mi-janvier, les Lakers peuvent compter sur l’une des meilleures défenses NBA pendant cette période. Et LeBron James n’est pas étranger à ça aux yeux de son coach J.J. Redick.

Si on nous avait dit lors du passage à l’année 2025 que les Lakers allaient transférer Anthony Davis début février et dans le même temps se transformer en véritable muraille défensive, on aurait répondu que 2025 est une année très chelou. C’est pourtant ce qui est arrivé ces dernières semaines.

Avant la rencontre face aux Mavs la nuit dernière, les hommes de J.J. Redick affichaient la meilleure efficacité défensive de NBA sur les 15 derniers matchs joués (bilan de 11 victoires – 4 défaites), avec seulement 107,5 points encaissés pour 100 possessions. Contre Dallas, Los Angeles a globalement confirmé ses très bonnes dispositions (99 points encaissés) et après le match, Redick n’a pas hésité à complimenter LeBron James sur le sujet.

“Ce n’est pas une exagération. Si vous regardez notre équipe tous les soirs, si vous avez regardé notre équipe ces six dernières semaines, LeBron joue à un niveau All-NBA Defense.”

All-NBA Defense, rien que ça !

On vous laisse juger si c’est une “exagération” ou pas, mais il est clair que le King joue avec une intensité radicalement différente de celle montrée en début de saison, quand les Lakers avaient parfois des absences énormes en défense. LeBron a clairement haussé le ton, il apporte une présence physique qui fait du bien au vu du manque d’intérieurs à L.A., il fait les efforts en un-contre-un mais aussi au niveau du repli défensif (contrairement au début de saison…). Pas mal pour un mec qui vient d’avoir 40 balais.

“Les gens peuvent avoir une certaine perception de quel type de défenseur il est aujourd’hui, mais je le vois tous les soirs. Il ne prend pas de paniers en isolation quand il est visé, il casse des actions adverses, il est toujours en bonne position, il se déplace, il fait les replis. Il y a cette perception comme quoi il s’économise à cet âge-là. Non, il ne s’économise pas de ce côté-là du terrain. Il joue à un niveau élite en défense depuis un moment.” – J.J. Redick

Comment expliquer ce surplus d’intensité de LeBron James sur le plan défensif ?

L’arrivée de Luka Doncic semble avoir boosté LeBron, qui a moins le ballon dans les mains et donc plus d’énergie à revendre dans les autres secteurs que la création offensive. Il profite sans doute aussi de la trêve du All-Star Weekend (une bonne semaine), qui lui a permis de souffler un gros coup. Mais ses efforts en défense ne datent pas de début février.

La pause de dix jours que James s’est accordée mi-décembre semble avoir été un tournant dans le retour en forme du King, qui tirait un peu la langue durant les premières semaines de la saison. C’était peut-être un contrecoup direct des Jeux Olympiques de Paris 2024 mais désormais, on peut dire qu’on a retrouvé le LeBron qui continue de défier les lois de la longévité soir après soir.

When LeBron is engaged like this on defense, he is simply one of the best in the NBA at it.

Can’t be asking a 40 year old to play like this and his teammates don’t follow his lead, you MUST match his intensity! pic.twitter.com/uHS5V900Vp

— LakeShow Highlights (@LSH_lakeshow) December 20, 2024

Aux côtés de Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt et Cie, LeBron James participe au magnifique effort défensif que proposent les Lakers en ce moment.

Les hommes de J.J. Redick compensent leur manque de taille par une intensité collective qui fait plaisir à voir. La philosophie est claire : créer le chaos dans l’attaque adverse, pousser l’adversaire à la faute, provoquer des turnovers et en profiter en transition. C’est comme ça que les Nuggets de Nikola Jokic se sont fait bouffer le week-end dernier.

La question qu’on se pose désormais, concernant la défense des Lakers et plus particulièrement celle de LeBron : est-ce que ça peut durer ? Si oui, les Purple & Gold risquent bien de faire beaucoup de bruit à l’Ouest dans les semaines à venir.

Source texte : conférence de presse d’après-match