Source image : montage TrashTalk via YouTube

Place au petit programme du soir en NBA, avec seulement 5 rencontres. On aura quand même de quoi s’amuser avec un Lakers – Wolves intéressant et surtout un choc de MVP entre Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo.

Le programme NBA du soir :

1h : Magic – Warriors

2h : Bucks – Nuggets

2h30 : Mavs – Hornets

3h : Suns – Pelicans

4h30 : Lakers – Wolves

Le match à ne pas rater : Bucks – Nuggets

Le Lakers – Wolves a aussi une très bonne tête, mais on opte pour ce Bucks – Nuggets qui verra s’affronter deux des trois meilleurs joueurs de la saison. On vous laisse deviner qui. Malgré une défaite récente face aux Lakers, les Nuggets sont en pleine forme (9 victoires en 10 matchs) et veulent enchainer dans leur road trip à l’Est.

Après une période de moins bien entre fin janvier et début février, les Bucks ont aussi retrouvé du poil de la bête et ils restent sur 4 victoires en 5 matchs, battus de justesse par les Rockets en début de semaine.

Mais aussi…

Luka Doncic et LeBron James ont rendez-vous avec Anthony Edwards, sortez le popcorn.

Le Magic est pas ouf en ce moment, parfait pour aider les Warriors à enchainer.

Les Hornets peuvent-ils être encore plus nuls que leurs derniers matchs ? Vous avez 4h.

Les Suns veulent continuer à croire au Play-In, victoire indispensable face aux Pels qui ne jouent déjà plus rien.

Les Français en lice

Moussa Diabaté pour faire parler sa puissance dans la raquette des Hornets.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici