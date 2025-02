Plus on avance, plus les Suns s’enfoncent. Phoenix a encore perdu cette nuit face aux Pelicans et voit le play-in tournament s’éloigner de plus en plus. Comment les Cactus en sont-ils arrivés là ? Devin Booker a une idée sur la question.

En conférence de presse d’après-match, l’arrière star des Suns n’a pas utilisé la langue de bois pour décrire les problèmes de son équipe actuellement.

Voici ce qu’il a répondu lorsqu’un journaliste de Phoenix l’a interrogé sur les causes de la saison ratée des Suns.

“On ne fait pas attention aux détails, on adopte une mentalité de ‘on va régler ça au prochain match’. Au bout d’un moment, on doit fixer une limite et cela aurait dû être fait depuis longtemps. […] Tout le monde doit être sur la même longueur d’onde, et ça commence par les leaders de l’équipe, que ce soit moi, Brad (Beal), K (Durant) et le coach.”

Allez hop, ça s’est dit !

Devin Booker (36 points, 7 rebonds, 9 passes cette nuit) a notamment insisté sur l’importance de la communication au sein de l’équipe, communication qui semble plus que jamais faire défaut aux Suns. Stat qui fait très mal : Phoenix possède la 4e pire défense de la NBA cette saison (116,3 points encaissés pour 100 possessions).

“Skipping over the details and always taking the ‘get ’em next game’ mentality. At some point, you got to draw a line and should’ve been drawn a long time ago.” Devin Booker on why Phoenix Suns are 27-32 right now. #Suns pic.twitter.com/Ekgcf2gaKd

— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 28, 2025

Alors qu’on s’interrogeait sur l’ambiance au sein du vestiaire après les turbulences liées aux rumeurs de la trade deadline, les Suns affichent un bilan catastrophique de 10 défaites en 12 matchs sur le mois de février, précipitant l’équipe de Phoenix à la 11e place de la Conférence Ouest (bilan global de 27-32, 3,5 matchs de retard sur le 10e).

Malgré tout le talent qu’il y a dans cette équipe, difficile aujourd’hui d’imaginer un scénario dans lequel les Suns accrochent un ticket pour la postseason…

Source texte : Duane Rankin