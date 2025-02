Jimmy Butler est le nouveau coéquipier de Stephen Curry, mais ses coups de chauds exceptionnels ne le surprennent pas. Des années que le pyromane fait ce qu’il fait de mieux, à savoir enflammer les défenses.

Cette nuit, Stephen Curry a été absolument exceptionnel contre le Orlando Magic. Le meneur de jeu des Golden State Warriors a compilé 56 points à 12/19 de loin. Un 27 février réussi, comme à son habitude.

L’habitude, terme utilisé (ou presque) par Jimmy Butler pour décrire la performance de son coéquipier. Même si l’ailier vient d’arriver dans le vestiaire californien, il n’est pas halluciné devant les performances du MVP des Finales 2022. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre lors du point presse après la rencontre dans des propos relevés par Anthony Slater.

“Je ne suis plus étonné parce qu’il le fait depuis tellement longtemps. D’une certaine et bizarre manière, n’est-ce pas plutôt attendu maintenant ? Tu te dis ‘ça va arriver’ et si ça n’arrive pas tu te dis ‘mince, il n’a mis que 40 points’.”

Jimmy Butler full interview on Steph Curry’s 56-point night

“It makes everyone want to be great on the defensive side, so we can get him the ball back and watch him do something incredible.”

“In a weird way, isn’t it kind of expected by now?” pic.twitter.com/gUeE2BNhQJ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) February 28, 2025

Mais ce manque de surprise ne veut pas dire que ce n’est pas plaisant. L’ancien du Miami Heat a décrit ce qu’il a ressenti en assistant à cette performance. L’effet qu’elle a eu sur ses autres coéquipiers et lui !

“C’est fun à regarder, encore plus parce que c’est une des grosses raisons pour lesquelles on a gagné le match. Je suis content d’être de son côté. Quand il prend feu, il vous emmène avec lui et vous n’êtes jamais semés dans un match. C’était du bon basket-ball, des shoots incroyables, vraiment fun à regarder. Et lorsqu’il prend feu comme ça, ça donne de l’énergie à tous les joueurs du vestiaire. Ça donne envie à tout le monde d’être très bons défensivement pour qu’on puisse récupérer le ballon et le regarder faire quelque chose d’incroyable. Bonne chance à quiconque est censé défendre sur lui.”

S’ils ont tout de même encaissé 115 points cette nuit, la défense de Golden State a su s’intensifier dans les moments clés et notamment au troisième quart-temps, le moment ou Stephen Curry a vraiment pris en main la rencontre.

Depuis son arrivée chez les Warriors, Jimmy Butler a remporté sept de ses huit matchs. L’intégration se fait parfaitement et c’est aussi parce que parfois, il peut se mettre presque dans un fauteuil et regarder le numéro 30 faire le travail !

Source texte : Anthony Slater