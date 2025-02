Avec 33 points, 17 rebonds et 6 passes cette nuit contre Minnesota, LeBron James a sorti une nouvelle masterclass et continuer ainsi de défier le temps.

Cela fait un moment que le King repousse les limites de la longévité, et il n’a pas l’intention de s’arrêter.

Avec sa performance face aux Wolves, James est devenu le premier (et donc seul) joueur de l’histoire à enchaîner cinq matchs à minimum 25 points à 40 ans ou plus.

Les cinq derniers matchs de LeBron James

26 points, 7 rebonds, 11 passes face aux Hornets

40 points, 8 rebonds, 4 passes face aux Blazers

25 points, 9 rebonds, 5 passes face aux Nuggets

27 points, 12 rebonds, 3 passes face aux Mavericks

33 points, 17 rebonds, 6 passes face aux Wolves

Michael Jordan avait enchaîné quatre matchs à minimum 25 points entre le 21 et le 27 février 2003 (plus de 33 points de moyenne sur la série) avant d’être limité à 17 unités dans la cinquième rencontre.

Les highlights de LeBron vs Minnesota

LeBron James continues to defy logic in LA’s 4th straight win 🤯

👑 33 PTS

👑 17 REB

👑 6 AST

👑 4 3PM

Lakers are 16-4 in their last 20! pic.twitter.com/NugUrTJ7xG

— NBA (@NBA) February 28, 2025

Ces cinq performances à minimum 25 points ont toutes été réalisées en sortie de All-Star Break, break qui a permis à LeBron James de recharger à fond les batteries. La concurrence n’a qu’à bien se tenir !

Source stats : NBA France